"Auguroni piccole balilla": lo striscione fascista fuori dalla chiesa per il battesimo

Fuochi pirotecnici, applausi e uno striscione dal chiarissimo sapore fascista. È finito così, domenica, il battesimo di due bimbe alla chiesa di San Bernardo di Cassina Nuova, frazione di Bollate.

Dopo le celebrazioni, infatti, ad accogliere le piccole - e i genitori - ci hanno pensato alcuni ragazzini che hanno sorretto uno striscione con la scritta "auguroni piccole balilla", accompagnato dall'hashtag "intimità". A denunciarlo sono stati i Sentinelli di Milano, l'associazione che da tempo si batte contro gli estremismi e le discriminazioni. "Al termine di un battesimo nella chiesa di San Bernardo un gruppo di ragazzi ha aspettato genitori e neo battezzata con uno striscione dal 'vago' sapore fascista", si legge in un post pubblicato sulla loro pagina Facebook.

E da un video pubblicato nei commenti, in effetti, si vedono un uomo e una donna che escono dalla chiesa con due bimbe in braccio per poi dirigersi verso lo striscione, mentre qualcuno filma. Stando a quanto raccontato da qualcuno sempre nei commenti, pare che i ragazzini che sorreggevano il "lenzuolo" fossero stati chiamati da alcuni dei parenti, senza ben sapere il senso del messaggio. E ancora nei commenti qualcuno fa notare un errore non da poco. Perché all'epoca del fascismo il termine "balilla" era riservato solo ai ragazzi, mentre le bimbe erano "figlie della lupa" o "piccole italiane".