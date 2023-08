Il Comune di Milano non ha ancora esposto lo striscione per Masha Amini

Il Comune di Milano promette che ricorderà Masha Amini, la ragazza iraniana di etnia curda morta il 16 settembre 2022 a Teheran, dov'era in visita con la sua famiglia, ma non si sa ancora con quale modalità, nonostante un ordine del giorno approvato sei mesi fa con cui si chiedeva l'esposizione di un totem o di uno striscione "per la difesa dei diritti civili e politici" del popolo iraniano.

Arrestata il 13 settembre per non avere indossato correttamente l'hijab, Masha Amini aveva trascorso tre giorni in una stazione di polizia. La morte della giovane (pochi dubbi sulla causa, quasi certamente un violento e prolungato pestaggio da parte dei poliziotti) provocò un'indignazione a livello mondiale e scatenò molte proteste in Iran.

Il 6 febbraio il consiglio comunale di Milano aveva invitato in video conferenza Nargess Eskandari-Grunberg, vice sindaca di Francoforte, nata a Teheran e rifugiata in Germania, per un intervento sul difficile momento del popolo iraniano. Nella stessa giornata era stato approvato all'unanimità un ordine del giorno, presentato da Alessandro Giungi del Partito democratico, con cui si chiedeva al Comune di Milano di ricordare la ragazza con uno striscione o un totem.

Non essendoci traccia, dopo sei mesi, di totem o striscioni sulla facciata di Palazzo Marino, abbiamo interpellato l'amministrazione. Palazzo Marino ha spiegato che "il consiglio comunale avrà certamente modo di ricordare l'uccisione di Masha Amini in occasione del suo anniversario, il prossimo 16 settembre". Appuntamento, dunque, a settembre.