Due preziosi strumenti musicali verranno 'prestati' al Castello Sforzesco

Un clavicembalo di fine Cinquecento e un fortepiano Ferdinand Hoffmann del 1795. I due prestigiosi strumenti, appartenuti alla celebre clavicembalista Laura Alvini, saranno dati in comodato d'uso alla collezione del civico museo di strumenti musicali del Castello Sforzesco di Milano. Alvini, milanese tra i pionieri della riscoperta della musica barocca e dell'uso di strumenti originali, è stata anche insegnante al conservatorio di Verona e alla Civica di musica di Milano, così come alla fondazione Giorgio Cini di Venezia. Quest'ultima istituzione, dopo la sua morte nel 2005, le ha intitolato i seminari di musica antica.

La giunta comunale ha accettato il comodato gratuito temporaneo per cinque anni rinnovabili. Fino al primo luglio il clavicembalo e il fortepiano resteranno alla scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo (Cuneo) che già li aveva in comodato. I due preziosi strumenti torneranno a Milano. Qui potranno essere suonati da musicisti - si legge nella delibera - "ritenuti idonei".

Non solo il clavicembalo e il fortepiano Hoffmann. Laura Alvini possedeva diversi strumenti di grande valore, sette dei quali sono stati dati in comodato gratuito al Conservatorio di Parma: quatto fortepiani, due clavicembali e un clavicordo rubato nel 2015 e ritrovato sette anni dopo in Albania.