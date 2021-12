I ghisa avranno gli "stun gun" e le pistole al peperoncino

Via libera. Dal consiglio regionale lombardo è arrivato l'ok all'utilizzo degli stun gun, i dissuasori elettrici che si differenziano dai taser perché funzionano "a contatto". Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato.

"Il nostro obiettivo - ha sottolineato - è quello di fornire questi nuovi strumenti di sicurezza alle Polizie locali. Nei prossimi bandi saranno pertanto presenti, tra il materiale acquistabile dai comuni finanziato da Regione Lombardia, anche gli 'stun gun'. Si tratta di uno strumento di difesa - ha detto De Corato - sempre più diffuso, che si distingue dal taser poiché manca la forza propulsiva esplosiva del dardo lanciato".

"Più sicuri quindi i nostri agenti - ha concluso l'assessore De - e più sicuri i cittadini lombardi". Non solo stun gun, però. Perché - come comunicato da Alex Galizzi, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Pirellone - i ghisa potranno avere anche le pistole al peperoncino.

"Questi strumenti permetteranno ai nostri agenti di lavorare con strumenti innovativi garantendo una più efficace difesa nei confronti dei malintenzionati. Personalmente ritengo fosse inutile evidenziare, come sollecitato dal ministero degli Interni, che non si tratta di armi perché già un decreto dell'ex Ministro Maroni del 2011, aveva classificato questi strumenti, a dimostrazione di come i Ministeri riducano l’autonomia delle regioni accampando inutili rilievi e contestazioni. Ancora una volta - ha rimarcato - si rende necessario rivendicare maggiore autonomia economica per le regioni insieme a maggiori poteri decisionali per le strategie di sicurezza e altro per garantire l’incolumità dei cittadini e la tutela del lavoro di polizia locale, forze dell'ordine e di polizia".