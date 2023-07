La Regione discuterà l'idea di trasformare in studentati gli edifici pubblici non utilizzati

Rinviata in commissione la mozione presentata martedì in consiglio regionale per trasformare gli edifici pubblici inutilizzati in studentati. Lo rende noto Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi-Sinistra, primo firmatario della mozione, presentata anche da Paolo Romano del Partito democratico.

Con la mozione, i due esponenti di centrosinistra intendevano proporre che gli immobili demaniali inutilizzati siano trasformati per realizzare studentati pubblici. L'idea arrivava dall'iniziativa di Ilaria Lamera (la studentessa che si era "accampata" in tenda davanti al Politecnico per protestare contro il caro-affitti). La giovane, il 21 giugno, si era recata davanti all'Ospedale militare di Baggio chiedendo che venisse trasformato in uno studentato, visto che molte delle palazzine che lo compongono sono ora inutilizzate.

"Abbiamo deciso il rinvio in commissione della nostra mozione", ha detto Rosati, "avendo registrato, su punti specifici, possibili convergenze con la maggioranza. Non vogliamo limitarci ad additare la Regione per le sue responsabilità rispetto al diritto allo studio, ma invitiamo a trovare dei percorsi che creino soluzioni in tempi certi. In commissione continueremo a richiedere una mappatura degli immobili pubblici sfitti, a partire dalle caserme, che possono essere adibiti a studentati universitari con costi calmierati".