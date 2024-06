La nuova residenza per gli studenti della Statale con oltre 200 posti letto

Nuove residenze per gli studenti della Statale a Milano. Sono da poco iniziati i lavori per il nuovo studentato di via Attendolo Sforza, in zona Ripamonti, a opera di Progetto Cmr. È prevista la riqualificazione dell'edificio già esistente al civico 8. L'intervento sarà su un'area di circa 8.500 metri quadrati per un edificio suddiviso in due volumi.

La struttura darà spazio a 208 posti letto in camere doppie e singole che si troveranno al primo e al quinto piano. Le cucine saranno realizzate su tutti i livelli, mentre al pieno terra ci saranno aule studio, emeroteche, sale di muscia, caffetteria e uffici. Le pareti interne verranno abbattute e sostituite con vetrate. Ci saranno facciate continue lungo gran parte del perimetro del palazzo. Non mancherà l'attenzione all'ecosostenibilità. Gli spazi verdi si collegheranno con il parco già esistente in quell'area. Inoltre, è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Per la costruzione del nuovo studentato la Statale si avvarrà di un cofinanziamento ministeriale da oltre 13 milioni di euro. L'obiettivo, spiega la rettrice Marina Brambilla, è quello di ottimizzare la "collocazione dei servizi riservati agli studenti non residenti, nonché l’inserimento di servizi culturali, didattici e ricreativi". I lavori dovrebbero concludersi a inizio 2026.