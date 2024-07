I prezzi folli del nuovo studentato di Milano: "Stanze a 1000 euro"

Prezzi "convenzionati". Ma cari, carissimi. Fa discutere il futuro studentato che sorgerà nel villaggio olimpico di Milano. Motivo della polemica i prezzi delle camere che saranno occupate dagli universitari una volta che i Giochi saranno finiti. A sollevare la questione è stato Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega, che ha messo nel mirino l'ormai ex assessore alla casa del comune di Milano, Pierfrancesco Maran, che ha lasciato palazzo Marino per il Parlamento europeo. "Purtroppo l’assessore Maran non poteva che chiudere la propria esperienza in giunta comunale con un’ennesima disfatta sul tema della casa: il futuro studentato nel villaggio olimpico a 1000 euro per stanza è la fotografia di come l’assessore e l’amministrazione comunale stiano spingendo sempre più la nostra città nel baratro", le parole del leghista.

"Il villaggio olimpico doveva essere una vera e propria boccata d’ossigeno per i giovani che si recano a Milano a studiare, attraverso la conversione dello stesso in uno studentato al termine dei Giochi olimpici del 2026. È scioccante sapere che la convenzione stipulata tra il Fondo Porta Romana e il comune di Milano preveda affitti mensili di stanze singole a 1000 euro e di stanze doppie a 740 euro a persona. Si tratta di prezzi folli per un convenzionamento che doveva avere l’obiettivo di offrire affitti accessibili agli studenti che si recano a Milano", ha proseguito Piscina.

"Questa convenzione non aiuterà evidentemente né gli studenti fuori sede, né i milanesi che continueranno a vedere un costante aumento dei prezzi delle case. D’altronde Maran e la Giunta Sala ci avevano già dato dimostrazione di come, al di là delle promesse elettorali, volessero rendere Milano una città sempre più esclusiva. Basti pensare che il Pgt Maran, che a parole doveva creare un boom di housing sociale in città, ha prodotto solo 5 interventi di questo genere in altrettanti anni. Come Lega chiediamo un cambio netto di politica sul tema della casa e dell'urbanistica, una chiara discontinuità con quanto fatto finora. I prezzi delle case continuano a salire, sia per gli affitti che per l’acquisto. Evidentemente, quanto fatto fino a oggi è stato deleterio ed è follia che la sinistra milanese, Pd in primis, non cambi strategia, a meno che l’obiettivo non sia proprio di tipo classista per allontanare le classi più fragili dalla città. La giunta - ha concluso il consigliere leghista - riveda subito la convenzione e provi a porre rimedio all’ennesimo danno causato alla città".