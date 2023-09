Milano si allarga: iniziano a costruire studentati nell'hinterland

Potrebbe diventare uno studentato della Statale l'ex magazzino del cotonificio Muggiani di via Volta a Rho. Il condizionale è d'obbligo perché le ipotesi al vaglio sono diverse. Il progetto c'è ed è concreto, anche perché Università Statale e comune di Rho hanno firmato in protocollo d’intesa per la realizzazione di residenze universitarie nella città alle porte di Milano.

Lo "Steccone", questo il nome dell'ex magazzino, si sviluppa lungo il sedime ferroviario a breve distanza dalla stazione ferroviaria. A due passi da Mind, dunque. Dal municipio, comunque, hanno precisato che sono in valutazione altre strutture. La scelta dell'area "verrà finalizzata anche sulla base dell’esito della manifestazione di interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzata a facilitare le residenze universitarie con contributi alla gestione che permettono di contenere i costi per gli studenti", puntualizzano dal comune.

"L’area dello Steccone è strategica: gli studenti potrebbero spostarsi rapidamente verso Mind attraverso il passante ferroviario o utilizzando le piste ciclabili della città - ha chiosato in una nota il sindaco Andrea Orlandi -. Ci rimettiamo alle decisioni del Ministero, confidando che questa ipotesi venga accolta. In ogni caso l’intesa con l’Università degli Studi aprirà nuove prospettive".

"A pochi mesi dalla posa della prima pietra del nuovo Campus scientifico nel distretto Mind - ha aggiunto il rettore della Statale Elio Franzini - ci stiamo muovendo per garantire al nostro nuovo insediamento ogni caratteristica che ne faccia un luogo a piena misura delle numerose esigenze degli studenti, oltre che un polo scientifico internazionale di altissimo profilo. Il tema delle residenze in questo quadro acquista una centralità che richiede iniziative articolate, diffuse sul territorio, come la realtà di un grande ateneo multipolare richiede".