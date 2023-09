Il nuovo studentato da 500 posti alle porte di Milano

Un nuovo studentato alle porte di Milano: sarà realizzato a Sesto San Giovanni al posto di un'ex centrale dell'Enel e ospiterà fino a 500 studenti universitari fuorisede. Il complesso, situato in via Milanese (zona viale Sarca), è molto vicino all'Università di Milano Bicocca, con cui sarà convenzionato. Si estenderà su 16.997 metri quadrati e avrà 14 anni. Sarà pronto tra due anni. L'approvazione del progetto definitivo è avvenuta martedì sera in consiglio comunale.

Dei 500 posti letto, 72 saranno a tariffe convenzionate non superiori a 300 euro. Lo studentato avrà anche una sala studio da 200 metri quadrati in grado di ospitare tutti gli studenti, anche quelli che non alloggiano nella struttura. È il secondo studentato che l'amministrazione di Sesto San Giovanni ha in programma, oltre a quello dell'area Falck da 700 posti letto.

"È un grande progetto che aiuta l'intera area di Milano, incapace di gestire le difficoltà del caro affitti, che genera ogni giorno, da mesi, le proteste degli studenti per l'impossibilità di avere un posto letto. In continuità con la politica del fare, abbiamo compiuto una scelta concreta, creando 500 nuovi posti letto e garantendo il diritto allo studio agli studenti", commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.