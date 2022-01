60 studenti di Brera sospesi perché protestano contro il freddo

Studenti sospesi per aver preso parte a una protesta contro le basse temperature presenti nelle aule. Succede al liceo artistico Brera di Milano, dove 60 ragazzi mercoledì 12 gennaio hanno ricevuto una comunicazione dalla dirigenza.

L'iniziativa si era svolta lo scorso 13 dicembre nell'atrio dell'istituto. "Ci siamo rifiutati di essere in classe a quella temperatura - aveva chiarito il collettivo Brera Pg - e abbiamo deciso di attuare un pacifico corteo spontaneo, andando in classe per classe, spiegando le motivazioni e invitando gli studenti che per loro scelta si sono aggregati al corteo. Seduti in atrio abbiamo aspettato un'evacuazione o una risoluzione del problema: all'arrivo del tecnico eravamo pronti a sciogliere la nostra protesta, quando siamo stati minacciati di denuncia per aver organizzato un assembramento".

Alcuni ragazzi sono stati sospesi per cinque giorni, mentre la stragrande maggioranza per un solo giorno, con il provvedimento notificato via mail a circa un mese dalla protesta, durante la quale, dopo la chiamata della preside, allarmata perché i ragazzi minacciavano di occupare, erano intervenuti i carabinieri. "Ci hanno sospeso per aver espresso i disagi che viviamo tutti i giorni a scuola", lamenta su Instagram il collettivo che ha guidato l'iniziativa. Oltre a una risoluzione tecnica per ripristinare il riscaldamento, infatti, i ragazzi chiedevano di poter accedere al cortile per evitare di dover trascorrere la ricreazione al chiuso, con il rischio maggiore di contagi.