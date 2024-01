Gli studenti lombardi diventano consiglieri regionali per un giorno

Sedersi sui banchi dell’aula consiliare di palazzo Pirelli e vivere una giornata da consigliere regionale. È quanto sperimentato da alcuni studenti del liceo San Carlo di Milano e dell’Istituto Romagnosi di Erba. L’incontro fa parte del progetto “Consiglieri per un giorno” volto ad avvicinare la politica e le istituzioni ai giovani. I prossimi incontri si terranno mercoledì 17 gennaio, giovedì 1° e mercoledì 7 febbraio.

Il progetto si concluderà in primavera con una seduta simulata del Consiglio regionale. I ragazzi verranno divisi in maggioranza e opposizione presentando i loro progetti di legge, discussi e votati in aula. Oltre ad avvicinare le istituzioni ai ragazzi, che sono sempre più spesso mondi lontani, l’obiettivo è anche creare un percorso di educazione alla legalità.

“Consiglieri per un giorno” in questa edizione ha ricevuto ben 400 adesioni di studenti da 16 scuole diverse provenienti da otto province lombarde.