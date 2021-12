Nuova sede Rai, Sala e Fontana incontrano i vertici. "Importanza strategica della presenza a Milano"

I vertici della Rai hanno incontrato giovedì mattina, in corso Sempione, il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Al centro del colloquio la nuova sede della tv di Stato. Per la Rai c'erano la presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il consiglio di amministrazione.

"E' stato un incontro molto proficuo - si legge in una nota congiunta di Comune e Regione - che ha confermato l'importanza strategica della Rai per Milano e la Lombardia. Si è affrontato anche il tema della razionalizzazione della presenza Rai a Milano e del progetto 'Portello'. Tale progetto sarà esaminato all'interno del Piano Industriale Rai, in attuale elaborazione e con una presentazione prevista per la primavera del 2022. Da entrambe le parti è stato espresso l'auspicio che si possa arrivare a una positiva conclusione nei tempi prestabiliti".

Il cda della Rai ha deliberato la realizzazione del nuovo centro di produzione al Portello nel mese di giugno 2021. Notizia 'vecchia' perché la decisione era già stata presa tempo prima, ma che ha generato comunque alcune polemiche tra Roma e Milano. Il nuovo centro di produzione è necessario per sostituire quello di via Mecenate il cui contratto è in scadenza tra il 2024 e il 2025.