È iniziato uno studio per rendere più efficienti i canali lombardi

Rendere più efficiente il sistema di irrigazione dei canali lombardi. È questo l’obiettivo del progetto che vede impegnati da una parte il dipartimento di scienze agrarie della Statale e il Consorzio Est Ticino-Villoresi, ente che gestisce le acque dei canali d’irrigazione che corrono attorno a Milano. Tutto con un finanziamento di circa 150mila euro da parte di Fondazione Cariplo.

Lo studio cercherà di rendere più efficiente le operazioni di irrigazione per espansione. “Grazie a questo progetto si pensa di poter migliorare la capacità dei suoli e delle colture di assorbire le emissioni di gas serra dall'atmosfera come contributo alla mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, oltre a quella di salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità floro-faunistica in ambiti interessati da una forte pressione antropica”, hanno fatto sapere dal consorzio attraverso una nota.

Non solo, durante il progetto verrà monitorata la presenza di alcuni gruppi di macroinvertebrati lungo i boschetti acanto alle alzaie. Quest’ultima operazione verrà svolta in sinergia con l'Osservatorio della Biodiversità di Regione Lombardia e fattivamente attraverso il contributo della Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA). Secondo quanto riferito la presenza di questi insetti è un indicatore per la valutazione degli ecosistemi.