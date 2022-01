Perché il Politecnico di Milano studierà le campagne lombarde con satelliti e IA

Satelliti e intelligenza artificiale per studiare le campagne della Pianura Padana. È questo D-Dust, lo studio che condurrà il Politecnico di Milano sulle polveri sottili - dannose per la nostra salute - prodotte da attività agricole e allevamenti intensivi.

Il progetto svilupperà procedure di data science unite ai dati derivanti dalle osservazioni satellitari. Le condizioni climatiche e l'estesa antropizzazione del territorio, infatti, rendono la Pianura Padana una delle regioni più inquinate d’Europa nonostante le emissioni siano paragonabili, in realtà, a quelle di altre aree sviluppate. In cima agli agenti inquinanti più critici proprio particolato, ovvero le polveri sottili, che causano patologie cardiovascolari e respiratorie. Industrie, traffico e riscaldamento domestico sono tra le principali cause di emissione di polveri sottili, ma quante di queste emissioni vengono invece prodotte da agricoltura e allevamenti intensivi? Lo studio del Polimi vuol dare una risposta a questa domanda.

A oggi sono ancora pochi gli studi che sono stati condotti sul peso che attività agricole e zootecnia hanno sull'inquinamento. Il progetto D-Dust (Data-driven moDelling of particUlate with Satellite Technology aid) mira a colmare questo divario fornendo, tramite la ricerca, importanti dati per indagare questo tipo di impatto e le sue conseguenze sulla nostra salute.

Finanziato dal bando “Data Science for Science e Society” di Fondazione Cariplo, lo studio schiera il Politecnico di Milano, dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) come capofila, con la collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano, il dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria (Deib) e l’Università degli Studi dell’Insubria (DiSat) come partner scientifici.

Lo studio verrà condotto anche grazie all’utilizzo delle piattaforme satellitari Sentinel del programma europeo Copernicus, tra cui il satellite Sentinel 5P che fornisce misurazioni open data su scala globale dei principali inquinanti atmosferici, unito allo studio di modelli predittivi spaziali basati su tecniche di machine learning. Lo sviluppo dei modelli sarà coadiuvato dai dati derivanti dalle stazioni fisse di

monitoraggio a terra della rete di Arpa Lombardia e dai dati delle campagne di rilevamento e caratterizzazione chimica del particolato combinati con quelli relativi alla diffusione delle malattie cardiovascolari e respiratorie.

“Il progetto D-Dust sperimenterà nuove procedure analitiche e predittive dei meccanismi di generazione e diffusione delle polveri sottili prodotte dal comparto agricolo - precisa Maria Antonia Brovelli docente di sistemi informativi geografici al Politecnico di Milano -. Queste procedure sono basate esclusivamente sull’ingente patrimonio di dati e osservazioni ambientali oggi disponibili come open

data, con particolare attenzione al potenziale contributo delle nuove missioni satellitari dedicate al monitoraggio della qualità dell’aria”.



“La ricerca - continua la professoressa - mira a potenziare la conoscenza a livello locale delle polveri sottili anche nelle aree non coperte dalla stazioni di misurazioni a terra, al fine di fornire stime e previsioni replicabili e spendibili nel monitoraggio e nell’analisi dell’esposizione della popolazioni a tale inquinante”.