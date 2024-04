Dalla pubblicità alla realtà. Con annesso rumore. È il caso dell'ultima campagna di comunicazione lanciata da Weroad, azienda specializzata nell'organizzare viaggi tra turisti che non si conoscono tra loro. Nei giorni scorsi sulla facciata di un condominio di corso XXII marzo a Milano è apparso un cartellone con un invito chiaro, chiarissimo: "Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza", firmato proprio da Weroad.

Il mega poster non deve essere passato inosservato perché tantissimi automobilisti hanno deciso di dare un "colpo" di clacson proprio sotto il palazzo, quasi a voler riaffermare il loro bisogno di staccare la spina. A raccontare la buona riuscita della campagna - almeno dal loro punto di vista - è stato su Linkedin, Fabio Bin, cofondatore della società e chief marketing officer.

"Volevamo complementare la campagna che abbiamo in questo momento sui mezzi pubblici a Milano e andare ad attirare la giusta attenzione anche di chi utilizza l'auto ma evitando spazi di billboard classici che nel traffico dei pendolari rischiano di passare inosservati tra i tanti. Quindi - ha spiegato in un post accompagnato da un video con la 'didascalia' audio on - abbiamo speso settimana per trovare il giusto impianto per dimensione e posizionamento che fosse in grado di attirare per una campagna poco acusticamente sostenibile ma che non passasse inosservata". Poi, con un pizzico di sarcasmo, ha continuato: "No, è tutta una balla. È che abbiamo avuto una possibilità di last minute con poche ore per produrre la creatività, così abbiamo improvvisato. Pare che abbia funzionato".

E anzi "pare che abbia funzionato" anche troppo, con evidenti implicazioni sull'inquinamento acustico e sul disturbo ai residenti, tutti problemi segnalati proprio nel post su Linkedin di Bin. Così nei giorni scorsi, l'azienda ha modificato la pubblicità: la frase "suona il clacson" è stata cancellata con una riga e sostituita dall'invito "prenota un Weroad".