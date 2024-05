Perché una 'banda' di suore si è calata dal tetto di un palazzo a Milano

Un gruppo di suore si è calato dal tetto di un edificio in piazza Piemonte. È accaduto oggi, lunedì 6 maggio, poco dopo mezzogiorno. Intorno le persone incredule davanti allo spettacolo si sono chieste cosa stesse accadendo. Il gruppo, dopo aver creato scompiglio sin dalla mattina nei pressi della metropolitana, si è poi messo all'opera calandosi con delle funi dalla cima di un palazzo.

Sono state le protagoniste del musical 'Sister act' che hanno svelato la nuova insegna del Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, nato dalla partnership tra Reale Group e Stage Entertainment Italia, che già gestisce il Lirico Giorgio Gaber. L'accordo vede anche la partecipazione dello show di suore che si è affermato come lo pettacolo teatrale più visto d’Italia nella stagione 2022/23 con oltre 80.000 biglietti venduti.

Una strategia di comunicazione d'effetto che ha catalizzato l'attenzione dei passanti, tutti a faccia in sù per capire cosa stesse succedendo. Sull'accordo Matteo Forte, Ad di Stage entertainment ha detto: "Questa partnership ha un significato ancor più forte perché mira a far comprendere come la cultura si possa autofinanziare e non vivere di soli sussidi pubblici. Realtà come le nostre sono in grado di farlo e lo dimostrano anche in questa occasione".