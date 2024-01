Come funzionano i nuovi "super tornelli" della metro di Milano

Una barriera alta due metri e trenta centimetri e poi sensori in grado di rilevare l’attraversamento in contemporanea di due o più persone. Funzionano così i quattro nuovi "super tornelli" installati nella stazione metropolitana di San Donato (sulla M3, la "Gialla") e entrati in funzione nella giornata di martedì 2 gennaio.

L'obiettivo delle nuove apparecchiature è uno solo: azzerare il fenomeno dei passeggeri senza biglietto. E i nuovi tornelli sono stati progettati per impedire di entrare e uscire senza pagare il biglietto. Sarà infatti impossibile scavalcare o passare sotto alla barriera", ha chiarito in una nota Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Nei prossimi mesi ci sarà una vera e propria invasione dei super-tornelli nelle stazioni della metro, entro la fine del 2024 saranno 172 i varchi di nuova generazione che si aggiungono a quelli già in uso sulle linee M4 e M5.

Un'iniziativa che rafforza l'impegno di Atm nel contrasto all’evasione tariffaria. "L'azienda già da tempo ha aumentato il numero dei controllori portandolo a 150 persone, e ha intensificato le attività di controllo con nuove modalità come la marcatura a zone per l’intera giornata in una sola stazione - ha precisato Atm -. Un ruolo cruciale, quello del personale di controllo, la cui azione di deterrenza ha contribuito a riportare il tasso di evasione sotto il 2,6% dopo gli anni della pandemia nei quali, non essendo possibile svolgere controlli per legge, era aumentata l’attitudine a non rispettare le regole".