È stata superata la siccità del 2022 e 2023

I campi attorno a Milano non rischiano di rimanere all’asciutto. Letteralmente. La siccità che ha imperversato nel 2022 e nel 2023 sembra essere un lontano ricordo. A metterlo nero su bianco è il Distretto del fiume Po che in una nota ha rimarcato come la stagione “procede ben oltre le più rosee aspettative in termini di disponibilità idrica”.

Le abbondanti e ripetute precipitazioni registrate nei mesi di marzo e aprile hanno favorito “un’importate ripresa dei deflussi in tutti i corsi d’acqua del Distretto e il riempimento di tutti i principali invasi”. puntualizzano dall’autorità di bacino. Tanta acqua ma anche tanta neve, dato che le precipitazioni sulle Alpi sono risultate quasi sempre nevose a quote medio-alte e hanno consentito “il raggiungimento di valori del manto nevoso per il periodo”. Secondo i dati resi noti, il volume di acqua immagazzinata sotto forma di neve è prossimo a 5 miliardi di metri cubi, “valore superiore ai riferimenti tipici del periodo”, precisano gli esperti.

Tanta neve sulle montagne, ma anche tanta acqua nei grandi laghi: i bacini “sono caratterizzati da altezze idrometriche prossime o superiori ai valori medi di riferimento e dal raggiungimento di valori anche prossimi al massimo corrispondente per quanto riguarda il Lago d’Iseo”, hanno spiegato dall’autorità di bacino.

Viste le ampie disponibilità di acqua “non si intravedono criticità particolari per il soddisfacimento dei diversi fabbisogni (irriguo, industriale, produttivo e civile) nei prossimi mesi”, hanno concluso gli esperti.