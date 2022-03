"Serve più tempo per ristrutturare le case popolari col superbonus"

Prolungare il superbonus 110 per cento fino al 2026 almeno per le case popolari. Lo ha chiesto Simone Dragone, presidente di MM, che gestisce le case popolari di proprietà del comune di Milano, a margine di un'iniziativa aziendale. "La sfida di chiudere il tutto entro dicembre 2023 non è facile", ha detto il manager: "L'auspicio è che a livello governativo si per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si decida per un'estensione di alcuni anni per portare la scadenza in linea con la durata del Pnrr al 2026".

La data di scadenza per le imprese, affinché possano beneficiare dei fondi del superbonus, è fissata al mese di dicembre del 2023. Alla fine del mese di gennaio del 2022, MM ha aperto un bando per raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato per ristrutturare 8.300 alloggi attraverso il superbonus in 70 complesi e 250 edifici. In totale, MM gestisce 28 mila alloggi. "Gli interventi di ristrutturazione riguarderebbero il 40 per cento del patrimonio delle case popolari. Al momento ci sono difficoltà oggettive, stiamo monitorando su base giornaliera l’andamento", ha concluso Dragone. La scadenza di questo bando è stata attualmente prorogata a fine marzo.