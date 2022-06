Superbonus, alle Aler lombarde contributi regionali straordinari

Contributo regionale di otto milioni di euro per le Aler lombarde, finalizzato a sostenere i costi relativi a spese non detraibili per accedere al superbonus 110 per cento. 4,7 milioni sono riservati al 2022, 3,2 al 2023. Sono 26.214 alloggi che, grazie a questo investimento, potranno essere migliorati.

La decisione è stata presa martedì mattina dalla giunta regionale, che approvato anche una ricognizione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. Le Aler coinvolte sono Milano, Brescia-Cremona-Mantova, Pavia-Lodi e Varese-Como-Monza-Brianza-Busto Arsizio.

"Questa misura rientra a pieno titolo nell'impegno assunto per la riqualificazione di alloggi", ha spiegato Alessandro Mattinzoli, assessore regionale alla casa: "L'obiettivo è migliorare le condizioni delle case di edilizia residenziale pubblica anche nel totale rispetto dell'ambiente. Non devono esserci quartieri di 'serie A' e di 'serie B'".

Tra i costi non ammissibili dell'agevolazione fiscale, gli interventi sui locali non riscaldati (balconi su vani scala, cantine e cornicioni), indispensabili però per realizzare il progetto. La scadenza per la realizzazione degli interventi è quella fissata dalla normativa nazionale cioè il 31 dicembre 2023, solo se entro il 30 giugno 2023 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori.