Vincono 10mila euro, ma non vanno a riscuotere la vincita

A dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” di Supernalotto Superstar, sono stati assegnati 900 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023). E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 8 quelli non ancora riscossi in Lombardia.

"É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita", si legge in una nota di Sisal.

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023 – Sono 4 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 marzo 2024

CREMA CR LOMBARDIA 4105CMI180017 CINISELLO BALSAMO MI LOMBARDIA 5671AMI1800251 MEDA MB LOMBARDIA 8258AMI1800148 BRESCIA BS LOMBARDIA 6115AVR180065

Estrazione n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 – Sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 28 marzo 2024

GORDONA SO LOMBARDIA 2891BMI18102 MILANO MI LOMBARDIA 9685AMI181020

Estrazione n. 182 di sabato 30 dicembre 2023 – Sono 2 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 29 marzo 2024

MONZA MB LOMBARDIA 6843ATO1820132 ROVATO BS LOMBARDIA 2786AVR182020

"Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 27, 28, 29 marzo a seconda della data del concorso giocato", prosegue lo scritto.

Come riscuotere il premio

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei premi speciali da 10mila euro, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:

Il Punto Pagamenti Premi più vicino a te

Gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00: Via Ugo Bassi, 6 – 20159 - Milano Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma



Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre a un documento di identità valido ed al tuo codice fiscale.