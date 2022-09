La dea bendata premia la Lombardia: 8 vincite al Superenalotto

La dea bendata è stata benevola con la Lombardia: la regione è stata premiata con otto vincite martedì 13 settembre. Otto vincite del valore di 5mila euro ciascuna.

Pioggia di '5' al Superenalotto: le giocate vincenti sono state giocate a Ceto in provincia di Brescia, a Cologno Monzese in provincia di Milano, a Ponte Nossa in provincia di Bergamo, a Sesto Calende in provincia di Varese, a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, a Sermide e Felonica in provincia di Mantova, a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, e a Monza (nell'edicola di via D'Annunzio nel quartiere di San Rocco).

Per giovedì 15 settembre, il Jackpot in palio supererà i 270 milioni di euro.