Il milanese che ha vinto 714mila euro al Supernalotto: "Ho brindato con un chinotto"

Ha indovinato i numeri giocando al Superenalotto e ha vinto ben 714 mila euro. A registrare la notevole vincita con il 5+1 un pensionato che ha acquistato la schedina nella Tabaccheria Montoli di via Cesare Battisti 65 67 a Parabiago, hinterland nord ovest di Milano.

Sposato e con figli, il fortunato giocatore racconta a Sisal di sé: “Vivo per la mia famiglia. È grazie al loro affetto se mi alzo con il sorriso la mattina e vado a dormire ancora con il sorriso scolpito sul volto. Non mi manca la routine del lavoro e anzi, da quando sono in pensione, sono più impegnato di prima. Cerco insomma di restituire tutte le attenzioni che ho ricevuto dalla mia famiglia e di cui forse non mi sono accorto, troppo impegnato a preoccuparmi di lavorare per mantenerla”.

Scegliendo i numeri delle date importanti dei suoi familiari, Giovanni (nome di fantasia) da una quindicina di anni gioca sempre la stessa combinazione. Ma il 24 agosto quei numeri su cui aveva puntato più e più volte sono risultati vincenti. “Quando ho realizzato l’entità della vincita, mi sembrava di vivere un sogno - ha detto il signore -. Così, per tranquillizzarmi, ho bevuto un chinotto e ho condiviso la notizia con mia moglie e i miei figli. E la bibita mi sembrava il giusto modo per brindare, per far finta che fosse una cosa normale. Un modo per cercare di restare con i piedi per terra anche se, confesso, ero al settimo cielo”.

“Ho vinto tantissimi soldi e serviranno per la mia famiglia a cui devo tutto - ha continuato il vincitore -. Per il momento non abbiamo progetti, pensiamo solo di andare in vacanza. Poi, stemperata l’emozione, ragioneremo con più calma sul miglior modo per gestire questo immenso patrimonio”.