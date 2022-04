I supereroi che si calano dal tetto dell'ospedale e regalano uova di Pasqua

Batman, Spiderman e Capitan America nella mattinata di giovedì 14 aprile si sono calati dal tetto della clinica De Marchi e hanno consegnato oltre 100 uova di pasqua ai bambini ricoverati.

Non è la prima volta: un evento simile era stato organizzato la scorsa Pasqua e, dato il successo riscontrato, la struttura ospedaliera ha deciso di replicarlo. L'iniziativa rientra nel quadro complessivo delle attività del progetto "Un ospedale mica male" che ha come obiettivo il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i bambini in cura nella struttura gestita dal Policlinico.

"Anche quest’anno – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi onlus – abbiamo pensato di regalare ai bambini ricoverati una Pasqua all’insegna della gioia e della serenità, in un momento così complicato. Da tanti anni siamo accanto ai medici e ai bambini con le loro famiglie, con l’obiettivo di fornire la migliore assistenza possibile a chi più di ogni altro ha bisogno di aiuto – prosegue –. Un’assistenza mirata a migliorare non solo la qualità delle cure mediche ma anche la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie. Un gesto così semplice come il dono di un uovo di Pasqua può alleviare per una giornata i momenti di stress e di paura, regalando un sorriso e il sogno di incontrare il proprio supereroe preferito".

La sorpresa è stata organizzata dalla Fondazione De Marchi Onlus con il contributo di Archingegno, impresa specializzata in edilizia in corda, che ha permesso a sei professionisti travestirsi da supereroi.