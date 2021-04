Quando ammirare la superluna rosa, la più grande e bella dell'anno

Torna la superluna, la splendida luna piena che ad aprile sarà la più grande e bella di tutto il 2021. Tra il 26 e il 27 aprile anche a Milano, meteo permettendo, la meravigliosa luna sarà visibile con particolari sfumature rosa.

A sancire la bellezza del satellite - come spiega 3B Meteo - è il il fatto che sarà contemporaneamente in Plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (Perigeo). Tutto questo accadrà nella serata di martedì 27 aprile, quando la luna si troverà 'soltanto' a 357mila chilometri dalla Terra, risultando quindi più grande di circa l'8-10%, oltre che più luminosa. La luna sorgerà in direzione est all'incirca alle 20:32 e tramonterà alle 6:25 del mattino. Se il cielo lo consentirà, pertanto, ci sarà tutto il tempo per ammirarla nella sua straordinaria bellezza.

La luna piena di aprile - chiariscono i meteorologi - si chiama anche 'luna rosa' per via di una tradizione che proviene dai nativi americani: il nome si dovrebbe al muschio rosa, o al phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America, simile alle ortensie e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori. Le tribù costiere avrebbero chiamato invece questa luna piena 'luna del pesce' perché in questo periodo le alose, pesci della stessa famiglia delle sardine e delle aringhe, risalgono i fiumi per deporre le uova.