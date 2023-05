I supermercati in cui si può fare la spesa il 1° maggio

L'Iper Portello è forse il principale supermercato di Milano che ha deciso di aprire per lunedì 1° maggio. Si potrà fare la spesa al super e negli altri negozi del centro commerciale dalle 8 alle 21. Sempre l'Iper è aperto dalle 8.30 alle 22 al centro commerciale di Arese, anche in questo caso con tutti gli altri negozi. La catena è aperta anche a Magenta (fino alle 8.30), Rozzano e Vittuone (fino alle 21), nella Città metropolitana di Milano, e in diversi altri punti vendita lombardi, tra cui il centro commerciale di Orio al Serio, Monza, Varese e Cremona.

Aperti il 1° maggio anche vari punti vendita di Penny Market, Lidl, Aldi, Tigros, Eurospin e Pam, come Iperal e Il Gigante. Stessa scelta per le catene di Bennet, mentre per Carrefour e Conad è il caso di controllare i rispettivi siti web, perché da quello che è emerso non saranno tutti aperti.

Discorso opposto per i punti vendita di Esselunga, Coop e Ipercoop. Da anni queste catene hanno deciso di restare chiuse per la festa dei lavoratori.