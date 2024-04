Dove fare la spesa il 1° maggio: i supermercati aperti a Milano

Alcuni supermercati, a Milano, il 1° maggio saranno chiusi per la festa dei lavoratori. Altri, invece, saranno aperti. La scelta di un giorno di riposo è stata compiuta, anche nel 2024, dai punti vendita di Esselunga, Coop e Ipercoop.

Iperal (che ormai conta diversi punti vendita in città metropolitana e uno a Milano città), Iper e Carrefour, invece, saranno aperti, in linea di massima per tutta la giornata e con orario continuato anche se, per Carrefour, ci sono variazioni da punto vendita a punto vendita.

Il Gigante, Pam, Tigros, Lidl e Penny sono altre insegne che, il 1° maggio, apriranno i battenti, mentre Conad terrà i negozi aperti per mezza giornata.