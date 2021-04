Festa dei lavoratori, supermercati aperti a Milano il 1° maggio

Sabato 1° maggio si celebra la festa dei lavoratori, una giornata che a livello internazionale commemora tutte le lotte per i diritti di chi lavora. Alcuni supermercati di Milano, tuttavia, rimarranno comunque aperti. Ecco quali catene hanno scelto di osservare riposo e quali no.

Esselunga - Tutti i negozi di Esselunga saranno chiusi sabato 1° maggio, mentre domenica 2 osserveranno l'orario normale, dalle 9 alle 20

Coop - Anche i punti vendita di questa catena rimarranno chiusi per la festa dei lavoratori

Conad - Come per Pasqua e Pasquetta, i soci del consorzio decidono in autonomia. A Milano sabato sono aperti, dalle 9 alle 19, i punti vendita di via Venini, via B. Marcello, via Padova, corso Lodi, via Quaranta

Carrefour - La maggior parte dei supermercati del marchio francese lavoreranno anche sabato 1° maggio, dalle 7 fino 21

Iper - Anche i punti vendita Iper rimarranno apertiper la festa dei lavoratori, dalle 8 alle 20 e in alcuni negozi, come per quello di Milano Portello, dalle 7 alle 21

Pam - Aperti il 1° maggio anche i supermercati Pam, dalle 8 alle 21

Unes - Tutti i negozi Unes saranno chiusi per la festa dei lavoratori.