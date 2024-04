I supermercati aperti il 25 aprile e il 1° maggio a Milano

Molti supermercati aperti giovedì 25 aprile, giorno della festa della Liberazione. E praticamente tutti chiusi il 1° maggio, festa del lavoro. È in sintesi il quadro dei negozi di alimentari (super e ipermercati) nella zona di Milano, per il 2024.

I punti vendita di Esselunga sono aperti il 25 aprile con orario festivo (i punti vendita La Esse solo al mattino), mentre restano chiusi il 1° maggio. Lo stesso per le Coop e gli Ipercoop, così come per la catena di Iperal. La catena Iper ha invece per ora comunicato l'orario festivo per il 25 aprile, mentre non ha ancora pubblicato il calendario di maggio.

Scelta diversa per la catena Pam, che ha deciso di tenere aperti i suoi punti vendita sia il 25 aprile sia il 1° maggio, con orari differenziati da negozio a negozio. Diverso il discorso per la catena Conad: qui le decisioni variano da cooperativa a cooperativa. Alcune tengono aperto tutto il giorno il 25 aprile e mezza giornata il 1° maggio, altre solo al mattino (e chiudono il 1° maggio).