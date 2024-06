Tutti i supermercati aperti a Milano (e hinterland) il 2 giugno

Oggi, 2 giugno, è la festa della Repubblica che quest'anno cade proprio di domenica portando con sé incertezze su quali siano le attività commerciali aperte e quali no. Nonostante il giorno di festa, molti supermercati di Milano resteranno aperti per garantire ai cittadini la possibilità di fare la spesa o gli acquisti dell'ultimo minuto per il pranzo domenicale. Ogni catena ha fatto scelte diverse: ecco quali sono i punti di vendita milanesi per fare shopping oggi.

Bennet e Carrefour

I punti di vendita Bennet a Milano resteranno aperti domenica 2 giugno. Lo fa sapere la catena di supermercati, consigliando di visionare gli orari dei singoli esercizi sul sito o sull'app. I negozi di viale Corsica, Cesano Boscone, Cornaredo, Sedriano, Nerviano, Vanzaghello e Vaprio D'Adda resteranno aperti dalle 9 alle 20.

Più complicato capire gli orari e le aperture dei negozi Carrefour considerandone la capillarità e le moltitudine di format a Milano. Una cosa è certa: l'ipermercato di Carugate, all'interno del centro commerciale Carosello, resterà aperto dalle 8 alle 21 (la galleria dei negozi dalle 9 alle 20.30).

Esselunga

In occasione della festa della Repubblica i punti di vendita Esselunga faranno orario continuato dalle 8 alle 20 a esclusione del supermercato presente all'interno del centro commerciale Merlata Bloom che chiuderà alle 22. Mezza giornata, dalle 8 alle 14, per i negozi LaEsse di viale Montenero, corso Italia, Melchiorre Gioia e viale Teodorico. Chiude il nuovissimo EsselungaLab al Mind di Milano.

Eurospin, Lidl, Aldi, Penny Market

Per quanto riguarda i discount in città, non ci sono informazioni chiare su Eurospin e Aldi, anche se il punto di vendita di viale Sarca della prima catena risulterebbe aperto. Si consiglia di contattare il singolo esercizio commerciale. Aperti, invece, con orario standard della domenica i negozi Lidl e Penny Market.

Il Gigante

Aperti, con orari diversi, i negozi Il Gigante. La catena ha pubblicato una pagina apposita sul sito con tutti gli orari per il 2 giugno.

Bellinzago Lombardo 8.30-20

Canegrate 8.30-20

Castano Primo 8.30-20

Cernusco sul Naviglio 8.30-20

Cesano Boscone 8.30-20

Cinisello Balsamo la Fontana 8.30-20 (chiuso via Aquileia)

Cornaredo 8.30-19.30

Melegnano 8-13

Milano Ornato e Milano Lorenteggio 8.30-20

Paderno via Erba e via Nenni 8.30-20

Rozzano 8.30-20

San Giuliano Milanese 8.30-20

Rho 8.30-13

Senago 8.30-20

Sesto via Grandi 8.30-19.30 / via Monti 8.30-13 / viale Marelli 8.30-19.30 / via Marx 8.30-13

Trezzano sul Naviglio 8.30-20

Conad e Coop

I negozi Coop restano normalmente chiusi la domenica. Fa eccezione il punto di vendita di via Ornato a Milano che farà orario straordinario 9-13. Aperti invece gli Ipercoop dalle 8.30 alle 20. Sul sito è presente la mappa interattiva con cui consultare le aperture straordinarie dei negozi vicino casa. Stesso discorso per i punti di vendita Conad che in occasione del 2 giugno ha deciso di aprire alcuni negozi di Milano e hinterland. Qui la mappa.

Iper la Grande i, Pam, Unes

I punti di vendita Iper la Grande i all'interno dei centri commerciali resteranno aperti il 2 giugno: ad Arese fino alle 22, Milano Portello fino alle 21. Tanti i negozi aperti anche in città, sul sito è presente la mappa interattiva. Anche gli esercizi Pam Panorama fanno orario 9-21, con qualche variazione a seconda del punto di vendita: qui i vari orari. Chiude l'elenco Unes e gli altri format della catena con una mappa precisa sui vari orari e le aperture.