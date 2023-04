I supermercati ritirano alcuni formaggi tomini per il rischio salmonella

Formaggi probabilmente contaminati dal batterio della salmonella. Per questo alcune confezioni di tomini sono state ritirate dai supermercati. L'ultimo ritiro riguarda "Il tomino del boscaiolo" del Caseificio Longo ma l'allerta ha riguardato anche altri prodotti dello stesso lotto venduti con marchio diverso, infatti alcune catene avevano altri marchi.

Come riporta un avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute, si raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti interessati e restituirli al punto d'acquisto. I tomini interessati dall'ultimo ritiro sono prodotti dall'azienda Caseificio Longo Srl, nello stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino) e sono venduti in formati da 540 grammi e un chilo, con il numero di lotto 1074 e la data di scadenza 27/04/2023.

Il marchio di tomino ritirato dai supermercati per la salmonella (Fonte: Ministero della Salute)

Nei giorni scorsi le catene di supermercati Penny Market, Esselunga, Bennet, Il Gigante, Carrefour, Prix, Coop e Tigros avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto di tomini, venduto con i seguenti marchi: