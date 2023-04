L'elenco di supermercati e negozi chiusi per Pasqua e Pasquetta a Milano

Fare la spesa la domenica di Pasqua? Complicato. Non solo a Milano ma in molte città d'Italia. Il 9 aprile molte catene hanno scelto di restare con le serrande abbassate per garantire una giornata di riposo ai lavoratori abituati a fare turni domenicali durante tutto l'anno. Se dovete fare la spese è meglio controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare per essere certi di non fare un viaggio a vuoto. Più semplice andare a comprare qualcosa nella giornata di lunedì. Stesso discorso per alcune grandi catene e centri commerciali. Ikea, Decathlon, Trony, Unieuro: chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta.

Esselunga

Tutti i punti vendita della catena resteranno chiusi nella giornata di Pasqua (quando scadrà il catalogo). A Pasquetta aprono con orari ridotti

Carrefour

A Pasqua saranno aperti solo alcuni negozi (con orari ridotti). L'azienda francese suggerisce di chiamare il punto vendita per conoscere gli orari. Aperti a Pasquetta.

Conad

La maggior parte dei supermercati Conad saranno chiusi a Pasqua ma non tutti. La società invita a chiamare i punti vendita per conoscere gli orari per Pasquetta.

Md

I supermercati del gruppo resteranno chiusi sia nella giornata di Pasqua che a Pasquetta.

Il Gigante

I punti vendita della catena resteranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta ma con orari ridotti.

Iper

I supermercati resteranno chiusi a Pasqua ma aperti a Pasquetta, alcuni con orario normale, altri con orari ridotto.

Tigros

I punti vendita della catena saranno chiusi a Pasqua mentre a Pasquetta saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30.

Lidl

Lidl ha precisato che tutti i suoi punti vendita saranno chiusi a Pasqua mentre saranno aperti nella giornata di Pasquetta.

I market saranno aperti con orario ridotto a Pasquetta, ma chiusi a Pasqua.

Unes

I supermercati saranno chiusi a Pasqua ma nella giornata di Pasquetta potrebbero subire variazioni d'orario.