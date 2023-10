Al Mercato Centrale di Milano arriva il supermercato anti spreco (Babaco)

Al Mercato Centrale Milano ha aperto il primo temporary di Babaco Market, l’e-grocery italiano nato per ridurre gli sprechi (compreso il packaging) e rendere il cibo buono, stagionale e più accessibile per tutti. Il temporary de la frutta e la verdura antispreco rappresenta per Babaco Market l’apertura del primo store fisico in assoluto: una missione zero waste, che dal web arriva al Mercato Centrale, ideale piazza delle bontà nel cuore della Stazione Centrale, per dare una seconda possibilità alla frutta e alla verdura in eccesso di produzione o con imperfezioni estetiche, salvaguardando il lavoro di numerosi produttori italiani e proteggendo la biodiversità del territorio.

Nel primo store fisico di Babaco Market tutto ha una seconda possibilità. L’offerta è di stagione e diversa ogni settimana: la si può comprare sfusa o in comode box di sola frutta, verdura o miste, tra cui si possono trovare anche eccellenze 100% Made in Italy come le carote di Polignano, il porro di Cervere e prodotti Igp come il broccolo Fiolaro. Non solo: nel temporary al Mercato si trovano anche articoli da dispensa prodotti secondo logiche di economia circolare come confetture, nettari o birre speciali.

Con l’ingresso di Babaco Market nella squadra degli artigiani, la spesa al Mercato Centrale di via Sammartini si arricchisce, diventando una scelta ancora più consapevole nel rispetto dell’ambiente, dei produttori e del territorio. Al Mercato Centrale si può fare la spesa in tutte le botteghe tra prodotti cucinati al momento dagli artigiani o da preparare a casa: dalla pescheria al mercatino biologico con caseificio, dal pane ai dolci, dalla pasta fresca al riso, dalla carne e i salumi al tartufo, e ora anche con l’offerta di frutta e verdura di Babaco Market, sono tantissimi i prodotti di qualità tra cui scegliere, per una spesa completa che fa bene a noi e all’ambiente.

Il temporary si trova al piano terra, a fianco della bottega dei fiori, ed è aperto:

– il giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30

– il sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

Evento inaugurale a ingresso gratuito

Scopri, assaggi, non sprechi!

Il 21 ottobre Babaco Market festeggia l’arrivo al Mercato Centrale e la Giornata Mondiale della frutta e verdura con due appuntamenti per diffondere il valore del cibo e sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza di ridurre gli sprechi. Lo fa in compagnia dello chef Franco Aliberti, prima papà e poi cuoco, che ha scelto di lavorare al di fuori dello “star system”. Nasce pasticciere e la “cucina senza sprechi” è la sua filosofia. Tanti riconoscimenti, tante esperienze da Ducasse, Alajmo, Spigaroli, Marchesi, Bottura per citarne alcuni. Lo chef Aliberti condivide e promuove una cucina felice, etica e sostenibile.

Alle 16

nel dehor piccolo | al primo piano Dolcetti ai 5 sensi. Laboratorio con lo chef antispreco Franco Aliberti per realizzare insieme ai più piccoli dei dolci con le confetture antispreco di Agrivis & Babaco. Impariamo a rendere più dolce il futuro, mettendo le mani in pasta.

Alle 19

nel dehor piccolo | al primo piano. Non chiamateli scarti! Showcooking dello chef antispreco Franco Aliberti per realizzare un aperitivo originale: non le solite patatine ma uno snack realizzato con le bucce di frutta e verdura. L’alternativa sana e a zero sprechi con cui godersi il weekend! La partecipazione agli eventi è gratuita previa iscrizione: info.milano@mercatocentrale.it.