Chiude (per lavori) lo svincolo autostradale di viale Certosa

Lo svincolo di viale Certosa sull'autostrada A4 (in entrata verso Torino) resterà chiuso al traffico tra le 22 e le 5 nella notte tra martedì e mercoledì 15 marzo. Il fatto è stato reso noto da Autostrade per l'Italia. La chiusura servirà per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

È stato predisposto un percorso alternativo. I viaggiatori potranno immettersi sulla A8 Milano-Varese, invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, uscire dallo svincolo Cascina Merlata al km 0+300 e immettersi sulla A4 in direzione di Torino attraverso lo svincolo di Pero.