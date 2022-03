Le incredibili file a Milano per il nuovo orologio Swatch (non in edizione limitata)

Tutti in coda. File mostruose sabato mattina a Milano, come nel resto d'Italia, fuori dai negozi Swatch scelti per il lancio del nuovo "Speedmaster MoonSwatch", l'orologio nato dalla collaborazione tra Omega e Swatch, che è acquistabile da oggi soltanto in alcuni punti vendita al prezzo di 260 euro.

A Milano i locali scelti per il lancio sono stati lo store a "Il centro" di Arese e i due negozi in centro città, in corso Vercelli e in corso Vittorio Emanuele. Dalle prime ore del mattino, fuori dai locali si sono create file mostruose, con gli appassionati disposti ad attendere ore e ore per accaparrarsi l'orologio al primo giorno utile. Scene identiche vengono segnalate ad Arese e sotto la Madonnina, con le file che hanno raggiunto dimensioni monstre. Verso le 13 Swatch ha poi fatto sapere che il negozio di Corso Vercelli "è temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza".

L'azienda, a cui evidentemente non è sfuggita la "caccia all'orologio" scattata in tutta la Penisola, sui social ci ha tenuto a precisare: "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi. Anche noi siamo elettrizzati per la collezione MoonSwatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato - ha garantito la società - e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti". E intanto, come spesso accade, sui siti di reselling i "MoonSwatch" sono già in vendita a cifre che superare i mille euro. Tanto che la casa madre ha comunicato ai negozianti che sarà possibile vendere un solo orologio a persona.

La fila in corso Vercelli