La "sfida" di Taffo a Fedez (e il messaggio per i "disumani")

Un messaggio per lui. Un altro per i suoi haters, che non si sono fermati neanche davanti alla malattia. Taffo, azienda di pompe funebri celebre in tutta Italia per il suo stile di comunicazione dissacrante e ironico, scende in campo al fianco di Fedez, il rapper milanese che nei giorni scorsi è stato operato al San Raffaele per la rimozione di un tumore al pancreas.

Con il solito modo di fare, la filiale di Ancona di Taffo ha voluto far sentire tutta la propria vicinanza al cantante meneghino con un invito, quasi una sfida. "Fedez facci fallire", la richiesta della società all'artista 32enne. La stessa Taffo ha poi spiegato il senso del proprio post social: "Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez", hanno scritto, con un chiaro riferimento al titolo dell'ultimo album del cantante, "Disumano", e a chi sta continuando ad attaccarlo anche in questo momento decisamente complicato.

Era stato lo stesso Fedez, nei giorni scorsi, a raccontare su Instagram il proprio percorso, sperando che le sue parole fossero di conforto per chi si trova nella sua stessa situazione. Giovedì, dopo l'intervento chirurgico, il rapper era andato ancora più nei dettagli: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas, tumore compreso - aveva confessato -. A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso - aveva concluso - anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare". E tra gli ultimi messaggi c'è anche quello di Taffo.