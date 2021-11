Lavori al nodo ferroviario di Milano: saltano i treni tra Centrale e Bergamo

Nessun treno tra la Stazione Centrale di Milano e Bergamo. Dal 9 novembre al 3 dicembre, a causa di alcuni lavori di manutenzione sul nodo ferroviario di Milano, i treni regionali della direttrice Milano-Pioltello-Bergamo partiranno e arriveranno alla stazione di Milano Lambrate (ad eccezione del treno 2206 che e? soppresso e sostituito dal 25606; treno che manterrà tutte le fermate del precedente e che partirà da Bergamo alle 7:35 ma arriverà a Porta Garibaldi alle 8:46).

La decisione comunicata da Trenord, comunque, ha fatto storcere il naso al Comitato pendolari bergamaschi: "Bergamo sarà l’unico capoluogo di provincia della Lombardia orientale a non avere più alcun collegamento diretto con la stazione Centrale di Milano, nel mese che precede il Natale, di fatto complicando non poco sia la vita dei pendolari che quella dei cittadini, turisti, lavoratori che in Centrale ci vanno anche (ma non solo) a prendere un treno Alta Velocità - hanno scritto in una nota -. Un mese senza collegamento diretto con Milano Centrale in nessun orario del giorno e tantomeno della notte".

Il comitato, inoltre, si è lamentato anche per la decisione "calata dall'alto", senza che fosse comunicata ai media locali e senza che fossero avvisati tutti gli enti coinvolti. "Questo è il risultato di un percorso deliberatamente volto ad azzerare la comunicazione con i comitati pendolari, con i rappresentanti e con i viaggiatori stessi", hanno concluso nel comunicato.

Le ripercussioni sulle altre linee ferroviarie

Ripercussioni (più lievi) anche su altre direttrici: i treni della linea Milano Centrale-Brescia/Verona P.N partiranno con un anticipo di cinque minuti; i treni della direttrice Verona P.N./Brescia-Milano Centrale subiranno un posticipo orario di 5 minuti in arrivo a Milano Centrale. Infine il treno 2154 in partenza da Mantova alle 5:18 arriverà a Centrale alle 7:35.