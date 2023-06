C'è la M4, Atm taglia la 73: la protesta dei residenti

Non piace a tutti la riorganizzazione dei trasporti di superficie, a Milano, da quando verrà prolungata la M4 fino a San Babila. In particolare, non tutti gradiscono il 'taglio' della linea 73, lo storico autobus che finora collega San Babila all'aeroporto di Linate. E che, di per sé, diventerà un 'doppione' dal 4 luglio, quando verranno appunto inaugurate le due nuove fermate di M4: Tricolore e San Babila.

Atm aveva comunicato che la linea 73, d'ora in poi, si sarebbe limitata alla tratta extraurbana San Felicino-Linate Aeroporto, tra l'altro cambiando nome e diventando 973 (il 9 contraddistingue appunto le linee extraurbane). Con questo, però, l'asse tra viale Corsica e corso XXII Marzo perderà una delle due linee che lo percorrono. Rimarrà solo il tram 27. Troppo poco per alcuni residenti, sostenuti da Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale: "W la M4 - precisa - ma il taglio della 73 è profondamente sbagliato".

Il solo 27 "impraticabile per le carrozzine"

Due i problemi, almeno secondo l'esponente ecologista della maggioranza. Il primo: "Le fermate del metrò sono troppo distanziate per soddisfare l'utenza locale" (in realtà il metrò corre sotto l'asse parallelo più a nord, per cui le persone devono anche raggiungerlo con una camminata). Il secondo: "Rimane da viale Corsica a piazza 5 Giornate il solo 27, pienissimo nell'ora di punta e impraticabile per carrozzine e persone non in perfetta forma deambulatoria".

Risultato: i residenti protestano. Monguzzi (che è anche presidente della commissione mobilità e ambiente) ha promesso una seduta di commissione per mercoledì 5 luglio alle due e mezza di pomeriggio: "Proveremo a rimediare alla situazione".