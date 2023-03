Perché verranno tagliati diversi alberi lungo la Martesana

Verranno tagliati diversi alberi lungo il Naviglio Martesana e più precisamente quelli nel tratto tra via Idro e via Gioia a Milano. Il motivo è uno solo: sono pericolanti. A rendere noto il fatto è stato il consorzio Est Ticino-Villoresi, ente che gestisce l'acqua del canale e che si occuperà della manutenzione straordinaria.

Nel corso del sopralluogo effettuato dai tecnici del consorzio venerdì 10 marzo, alla presenza dei tecnici comunali e dello staff dell’assessore all’ambiente e al verde Elena Grandi, l'ente "ha evidenziato la necessità di tagliare diverse piante morte e pericolanti per garantire la sicurezza dei fruitori dell’alzaia del Martesana". Verranno abbattuti perlopiù specie infestanti sulla sponda nord del canale. Tutte le operazioni termineranno entro la fine di marzo.

"Il verde rappresenta una vera e propria risorsa per la salute di una città come Milano ma le piante su cui si interverrà sono, in effetti, ad elevato ed effettivo rischio caduta; è parso pertanto inevitabile, in proposito, pianificare diversi interventi", ha fatto sapere il consorzio Etv.