Taglia l'erba in strada e poi la deposita davanti al municipio: "Dovreste farlo voi"

Cittadini che tagliano l'erba da soli (negli spazi comunali) e poi depositano il 'prodotto' dello sfalcio davanti alla sede del municipio. Singolare protesta in un paese della città metropolitana di Milano, Pozzo d'Adda, dove i residenti, da qualche settimana, stanno chiedendo all'amministrazione comunale di gestire meglio il verde, soprattutto in un periodo in cui occorrerebbe tagliare l'erba.

E non è nemmeno la prima volta che i cittadini fanno da sé, di fronte a quello che ritengono essere un ingiustificabile ritardo dell'amministrazione. Era già successo al parco di via Taviani, in viale Unità d'Italia e ora in via Groppello. In questo caso, il cittadino solerte ha anche affisso un foglio davanti al municipio di Pozzo d'Adda, sottolineando che la gestione del verde sarebbe di competenza comunale e non dei semplici cittadini.