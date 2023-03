A Milano parcheggi a pagamento anche per i residenti (forse)

Troppe auto, pochi parcheggi. Per questo motivo il comune di Milano sta pensando di rendere a pagamento le autorizzazioni alla sosta su strada per i residenti che ad oggi, in quanto tali, beneficiano per le proprie auto di un pass gratuito. In breve: eliminare tutte le strisce gialle e trasformarle in strisce blu. La decisione non è ancora stata presa ma l'ipotesi è più che concreta e potrebbe entrare in vigore con l'aggiornamento del piano generale del traffico urbano.

A Milano ci sono circa 380mila posti auto. La maggior parte si trova lungo le strade (300mila), altri 39.700 sono parcheggi pubblici e 42.500 in strutture private. I posti sono sufficienti ad ospitare tutte le auto dei residenti e circa 45mila veicoli provenienti da fuori città. Restano senza parcheggio circa 180mila mezzi che sono "costretti" alla sosta irregolare.

Il comune vuole togliere veicoli dalle strade e una delle ipotesi è "tassare" la seconda auto, ma la soluzione potrebbe essere molto più radicale. Potrebbe essere possibile, nel corso del tempo, introdurre la pratica di addebitare il costo del pass per la sosta anche alla prima auto, includendo una serie di variazioni basate sul tipo di veicolo e l'utente. Inutile specificare che con questa mossa salirebbero alle stelle le quotazioni di box e posti auto privati (i veri assenti a Milano).