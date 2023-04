È iniziato l'abbattimento del platano di Giannasi

Sono iniziate le operazioni di abbattimento del 'grande platano di Giannasi'. Il taglio della pianta è iniziato nella mattinata di mercoledì 5 aprile quando gli operai hanno transennato la zona di piazza Buozzi, a lato di corso Lodi; successivamente è stata ridotta la chioma mentre una gru ha tenuto in tensione il grande tronco. Come spiegato dai vigili sul posto, l'operazione di abbattimento "è già a buon punto" e l'intervento dovrebbe richiedere al massimo un paio di giorni.

Lunedì l'ultima relazione agronomica arrivata agli uffici del Comune ne aveva sancito la rimozione. La pianta presentava infatti "un' ampia necrosi nella parte del fusto e infezioni" e, dalle analisi, precedute da altre tre perizie nei mesi scorsi, era emerso che non erano possibili interventi conservativi.

Non c'era nessuna altra strada: "Una riduzione della chioma non è perseguibile perché oltre a non risolvere il problema verrebbe ad aggravarlo", aveva precisato palazzo Marino.