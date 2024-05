Un esercito di coccinelle per contenere il parassita che sta infestando gli alberi di Milano

Il concetto è semplice: sfruttare un antagonista naturale per contenere una specie aliena infestante. In pratica, schierare un “esercito” di coccinelle per attaccare la Takahashia japonica, il parassita che sta danneggiando centinaia di alberi tra Milano e hinterland.

È la questione al centro di una ricerca che sta portando avanti un’azienda di Milano, città che all’improvviso si è trovata a combattere una nuova specie asiatica appartenente alla famiglia delle Coccidae. La tecnica per ora è in fase sperimentale ed è al centro di uno studio condotto dal Leaa (laboratorio di entomologia applicata Agroblu) e da Verdeblu Srl in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ed Ersaf.

“L’esercito” delle coccinelle

“L’idea è nata sulla base di informazioni storiche che avevamo - ha spiegato a MilanoToday Gianfranco Maria Cassani, direttore tecnico di Verdeblu -. Abbiamo iniziato il nostro studio nel comune di Rho, successivamente lo abbiamo esteso ad altre realtà come Bareggio, Pregnana, Vanzago e Pogliano”. La ricerca attualmente sta coinvolgendo 60 alberi tra Liquidambar, Gelsi (i più colpiti), oltre a Carpini bianchi, Bagolari e Aceri. Le piante hanno subito tre “terapie”, una diversa dall’altra. Il primo sottoinsieme ha subito trattamenti chimici, sul secondo sono stati utilizzati dei predatori (le coccinelle, ça va sans dire), mentre il terzo non è stato trattato. Non solo, le coccinelle utilizzate sono di tre specie diverse: Cryptolaemus montrouzier, Exochomus quadripostulatus e Adalia bipunctata. A fine estate si vedrà qual è la soluzione migliore per contenere la Takahashia japonica.

Gli esperti stanno cercando di capire anche qual è la specie più adatta per questo compito. “I primi risultati dovrebbero arrivare a settembre, per ora abbiamo solo una gran mole di dati che dobbiamo analizzare”, ha chiosato Cassani. Tanti dati, ma anche tante coccinelle. Meglio, una vera e propria orda. “Mediamente ne utilizziamo tra le 20 e le 50 per ogni ramo infestato. Abbiamo notato che trovando un ambiente in cui c’è una discreta quantità di cibo si riproducono molto velocemente. Dove ne lanciamo 50 nel giro di 10-15 giorni arrivano ad essercene 6-700”.

Nonostante la quantità di coccinelle monstre non ci sarebbe alcuna alterazione degli equilibri naturali: “Si spostano su altre piante e si disperdono nell’ambiente, per poi essere a loro volta predate da altri animali”, ha puntualizzato Cassani. L’obiettivo dello studio, comunque, è evitare interventi molto più invasivi come tagli sull’intera pianta e capitozzature non necessarie. Interventi a cui si ricorreva gli anni scorsi, oltre all’uso di prodotti chimici aggressivi.

Cos’è la Takahashia japonica

L'insetto attualmente sta infestando diverse piante dell’hinterland. Si tratta di un parassita che si nutre principalmente di linfa ed è polifago (non ha un regime dietetico specializzato ma può cibarsi di parecchie sostanze), motivo per cui non colpisce una specie precisa. In Lombardia è comparso nel 2017 e attualmente sta attaccando principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri (in particolare Acer pseudoplatanus), albizzia (Albizia julibrissin), albero di giuda (Cercis siliquastrum), carpino bianco (Carpinus betulus), gelso nero (Morus nigra) e bianco (Morus alba), bagolaro (Celtis australis) e liquidambar (Liquidambar styraciflua).

L’insetto compie una sola generazione all’anno. In primavera, verso fine aprile-inizio maggio, le femmine adulte producono i caratteristici ovisacchi (anelli lunghi dai 4 ai 5 centimetri di colore bianco al cui interno ci sono migliaia di uova). A fine maggio le neanidi escono dalle uova e migrano verso le foglie posizionandosi sulla pagina inferiore dove, con l’apparato pungente-succhiante, si alimentano della linfa rimanendovi fino al mese di ottobre per poi ritornare sui rami e svernare continuando a nutrirsi della linfa.

I danni che compie la Takahashia japonica sono direttamente proporzionali alla quantità di linfa che riesce a estrarre dalla pianta: più è diffuso il parassita più la pianta corre rischi. Di sicuro non muore nel breve termine, ma può andare in sofferenza e quindi corre più rischi nel lungo termine.