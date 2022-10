Il giallo su Tananai (fermo e immobile) potrebbe essere risolto

Il mistero su Tananai - immobile come una statua davanti a un negozio in via Dante a Milano - potrebbe essere risolto. Lunedì è stata lanciata ufficialmente la notizia sull'uscita del suo prossimo singolo. Facile pensare che quella del cantante fosse una trovata di marketing per il lancio.

L'episodio nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, quando alcuni passanti lo hanno ripreso. Il video era finito su TikTok, facendo scatenare un tam tam di ipotesi. Il cantante poi aveva pubblicato tra le storie Instagram un messaggio: "Anche io ho sofferto come un cane". Poi era scomparso, chiudendo i profili social. L'ipotesi più accreditata, fin dall'inizio, era quella che l'iniziativa fosse una sorta di flash mob. Tananai si sarebbe piantato per ore in strada per creare hype intorno al lancio del nuovo singolo.

E, infatti, mercoledì 12 ottobre sarà "live". "Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, "Abissale" - spiega l'ufficio stampa - segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il suo lato più intimo e malinconico. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta".