Perché Tananai è restato immobile per ore in via Dante

Cosa sta succedendo a Tananai? Il cantautore ha disattivato tutti i profili social e si è piantato davanti a un negozio in via Dante, a Milano, immobile e in silenzio. L'episodio nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, quando alcuni passanti lo hanno ripreso. Il video è finito su TikTok, facendo scatenare un tam tam di ipotesi.

Sempre ieri il cantante aveva pubblicato tra le storie Instagram un messaggio: "Anche io ho sofferto come un cane". Poi è scomparso, chiudendo i profili social e comparendo per le vie del centro della sua città. Fermo immobile, come una statua, senza batter ciglio né proferire parola: così è stato immortalato. Qualcuno pensa sia una forma di protesta, anche se per il momento manca una motivazione, nel frattempo impazza l'hashtag #tananaitornapresto.

L'ipotesi più accreditata è quella che l'iniziativa sia una sorta di flash mob. Tananai si sarebbe piantato per ore in strada per creare hype intorno al lancio del nuovo singolo e fra qualche giorno potrebbe svelare tutto, magari proprio sui social.