Il cuore d'oro di Tananai: il 'concerto' in ospedale per i bimbi malati

Qualche nota e tanti, tantissimi sorrisi. Lunedì speciale per Tananai, il cantante meneghino - quinto all'ultimo Sanremo - che nelle scorse ore ha fatto visita ai piccoli pazienti del centro Maria Letizia Verga, la struttura di Monza che si occupa di leucemia infantile.

Il cantante ha deciso di trascorrere qualche ora con i bimbi in concomitanza con la "Giornata della Felicità" per strappare loro qualche sorriso e per poter cantare tutti insieme. L'artista si è infatti esibito su un piccolo palco cantando la sua "Tango" e poi si è intrattenuto con i bambini tra foto, sorrisi e scherzi.

"È stato uno dei pomeriggi più belli della mia vita, grazie per avermi dato tanto, siete incredibili", il commento di Tanani sui social. "Oggi Tananai con noi, Ti aspettiamo ancora di lunedì", il ringraziamento del centro, con una citazione proprio della sua "Tango".