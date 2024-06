Chiuso un tratto della tangenziale di Milano

Lavori per riqualificare la segnaletica verticale. Chiude per due notti un tratto dell'A52 Tangenziale Nord di Milano. La chiusura è programmata nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dalle 21 alle 5. Sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A7 Milano-Serravalle e il bivio Bollate/Novate verso Rho.

Tratto della Tangenziale Nord chiuso: le alternative

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: le auto (leggere) dovranno uscire obbligatoriamente dallo svincolo Bollate/Cormano, immettersi su Via Kennedy, Viale Friuli Venezia Giulia, Via Madonna in Campagna, Via Vittorio Veneto, Via Piave, per entrare in A52 dallo svincolo Bollate/Novate;

I mezzi pesanti, dovranno uscire obbligatoriamente dallo svincolo Bollate/Cormano, immettersi sulla Via Cesare Beccaria, SP44, proseguire in A4 in direzione Torino dallo svincolo di Cormano verso la A8 in direzione Varese e seguire le indicazioni per Rho o Monza sulla A52.