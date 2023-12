Il Tapiro d'oro a Chiara Ferragni: le sue parole. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Tapiro d'oro per Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale multata nei giorni scorsi dall'Antitrust per "pratiche commerciali scorrette" per un'iniziativa con la Balocco per la vendita di alcuni pandoro solidali.

Ferragni ha ricevuto il premio dalle mani dell'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, e ha ribadito di aver sbagliato e di aver fatto una leggerezza non vigilando sull'accordo. Secondo l'autorità, infatti, l'imprenditrice avrebbe ricevuto dei soldi per sponsorizzare il pandoro, ma il denaro all'ospedale di Torino - destinatario della raccolta solidale - sarebbe stato versato soltanto dalla Balocco e a prescindere dalle effettive vendite.

La moglie di Fedez, che nelle scorse ore ha fatto sapere che donerà un milione alla struttura piemontese, ha comunque confermato che farà ricorso contro la sentenza. E ha giurato che per le prossime volte dividerà completamente le operazioni commerciali da quelle di solidarietà.

Video da pagina Facebook "Striscia la Notizia"