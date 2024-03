Milan, tapiro d'oro a Ibrahimovic che commenta le indagini: "Non hanno trovato niente"

Ottavo tapiro d'oro per Zlatan Ibrahimovic. Il campione, infatti, è stato appena nominato dirigente del Milan proprio poco prima che scoppiasse la bufera che vede il club rossonero in una posizione scomoda. La guardia di finanza ha perquisito Casa Milan qualche giorno fa e ha aperto un fascicolo che vede indagati l'Amministratore delegato Giorgio Furlani e il predecessore Ivan Gazidis. Al centro dell'inchiesta le presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird.

Quale occasione migliore per l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, per consegnare a Ibra il riconoscimento in caso di gaffe. Zlatan l'ha presa con la solita ironia che lo contraddistingue e ha commentato: "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto". Poi, più serio, ha spiegato che dai controlli effettuati non è emerso niente: "Non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird". Un commento sul team: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. Devono farlo, altrimenti...", ha concluso il calciatore svedese.