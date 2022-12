A Palazzo Marino riscaldamenti a 25 gradi: tapiro al sindaco Sala

"Invito tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l'inquinamento". Così parlava, il 7 novembre scorso, il sindaco di Milano Beppe Sala rivolgendosi ai milanesi dopo aver deciso - per due volte - di rinviare la data per l'accensione dei termosifoni.

Sacrifici necessari per cercare di fronteggiare l'emergenza ambientale e, perché no, per tagliare un po' le bollette. Ma, a quanto pare, sacrifici non per tutti. Perché, stando a quanto denunciato da Strisica la Notizia, il programma di canale 5, pare che a palazzo Marino i termometri segnino temperature ben al di sopra del consentito. Tanto che lo storico inviato Valerio Staffelli ha fatto visita al primo cittadino consegnandogli il tapiro d'oro.

"Sala predica bene, ma – pare – razzola male: a Palazzo Marino infatti la temperatura registrata in alcuni ambienti supera i 25 gradi, in barba alle misure stabilite dal ministero della transizione ecologica che ha fissato a 19 gradi la temperatura massima degli ambienti riscaldati", si legge sul sito del Tg satirico.

Intercettato da Valerio Staffelli, Sala ha dichiarato: "Se è così è profondamente sbagliato perché dovremmo dare il buon esempio. Il problema va risolto. Farò una verifica e lavoreremo su questo. Sono strutture molto vecchie e la regolazione non è semplice. Nel mio ufficio sicuramente ho il riscaldamento spento, posso farle vedere la collezione di pullover che indosso", ha concluso il sindaco.